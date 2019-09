'Venner' karter rundt i livet som de børnevoksne, de er: Ross, Rachel og co. bliver aldrig klogere

Den 22. september er det 25 år siden den succesfulde tv-serie ’Venner’ blev vist første gang. Det er serien, der hittede i tv-hjerterne fordi, den lærte os, at der ikke er noget at lære, skriver Henrik Palle: Og at livet er, hvad der sker for os, mens vi har travlt med at lægge andre planer. Og så at det er helt okay at have følelser for en sandwich.