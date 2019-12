Anmelder: Fremragende HBO-serie sluttede som en skandale. Men du skal se den alligevel

Bedst som jeg har vendt superheltene ryggen, angriber Swamp Thing mig bagfra og hiver mig ned i sumpen. Derned, hvor lillebyens hemmeligheder bobler i mørket, der, hvor kemikalier fucker med naturen og gør den farlig, og der, hvor mordofre bliver reddet af sydstatssumpens flora, så de kan genopstå som plantemænd, der hævner sig over menneskenes klimasynder.

Jeg kunne ikke få vejret dernede, mens jeg jublede over æstetikken, atmosfæren, intrigerne og ikke mindst den fugtige levende natur. DC Comics har endelig fået overført en af deres tegneseriehelte til tv-formatet, så man sluger hvert et afsnit. Ligesom fans slugte hvert et hæfte dengang i 1980’erne, da serien om sumpmanden blev overtaget af Alan Moore, den britiske tegneserieforfatter, hedning, okkultist, anarkist og vegetar, der også står bag mesterværkerne ’Watchmen’, ’V for Vendettea’ og ’From Hell’.