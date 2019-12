Prisvindende instruktør har taget billeder af en død hest i over to år ved gletsjeren på Island

Det er her, Hlynur Pálmason har optaget sin nye film ’En hvid, hvid dag’, der handler om den pensionerede politimand Ingimundur (Ingvar Sigurðsson), der sørger over tabet af sin kone. Han sætter sin datters hus i stand og passer sit 8-årige barnebarn, Salka. Da han rydder op i konens efterladenskaber, finder han tegn på, at hun har haft en affære, og han bliver mere og mere besat af at finde sandheden. Han bliver detektiv i sin egen sorg.

