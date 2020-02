»Det er, som om vi har glemt en meget vigtig del af det at være menneske. Nemlig at sætte mennesket først«

En lørdag aften for fem år siden blev instruktøren Ole Christian Madsen ringet op af Ekstra Bladet, som fortalte, at hans tidligere ven og kollega var blevet dræbt samme dag ved et terrorangreb på Krudttønden. Det blev et vendepunkt i instruktørens liv. På torsdag kommer hans spillefilm om den »danmarkshistoriske begivenhed«, som han mener, at vi skal lære at tale om på en helt ny måde, hvis vi vil bevare vores menneskelighed.