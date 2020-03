Hvordan man får mænd til at interessere sig for 'Little Women'? Hvad med at kalde den 'Killing Beth'?

Hvis den amerikanske instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller Greta Gerwig var skuffet, kunne man ikke se det på hende, da hun deltog i Oscaruddelingerne i Hollywood 9. februar i år. Selv om hun blev forbigået, da vinderne blev kaldt op.

Der var ellers en del amerikanske filmjournalister, som mente, at hun havde grund til skuffelse. Både fordi hun slet ikke var nomineret i kategorien ’bedste instruktør’ for sin film ’Little Women’, og fordi hun ikke fik den pris, hun var nomineret til, nemlig for at have skrevet det bedste manuskript på baggrund af et tilsyneladende uopslideligt litterært værk – Louisa May Alcotts roman ’Little Women’ (på dansk ’Pigebørn’ og ’Unge kvinder’), der betragtes som verdens første pigebog.