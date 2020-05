Magtens top 20: De bestemmer, hvilke dokumentarfilm vi ser

Hvem bestemmer, at du kan se nye dokumentarer som den store serie ’Scandinavian Star’, ’Krigsfotografen’ om Jan Grarup eller serien ’Familien Asbæk’? Og hvem bestemmer, at du har mulighed for at se oscarnominerede dokumentarfilm som ’The Act of Killing’, ’Burma Vj’ og ’The Cave’, der alle er danskproducerede og har vundet et hav af internationale priser?

Bag priserne og filmene befinder der sig et benhårdt økonomisk magtapparat, som sjældent får offentlighedens bevågenhed, men reelt beslutter, hvilke instruktører der får lov til at fortælle deres historie i Danmark.