På roadtrip efter instruktøren, der løj sig tættere på sandheden

Abbas Kiarostami var den ske, der tålmodigt skrabede et hul i væggen mellem den iranske og den internationale filmverden, hvorigennem instruktører som guldløvevinderen Jafar Panahi og den dobbelte oscarvinder Asghar Farhadi slap ud. Og nu skraber Kiarostami videre, efter det franske distributionsselskab MK2 for tre år siden sikrede sig rettighederne til instruktørens 20 første film og siden har restaureret både dem og flere af hans nyere film, for at de kan blive distribueret og genudgivet og blandt andet kan ses på streamingtjenesten The Criterion Channel.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind