Briternes mest elskede satiriker er pjattet med David Copperfield

Kaj og Andrea på 81 og 80 år er DR’s nye våben

DR overraskede alle, da de onsdag afslørede, at de ikoniske figurer Kaj og Andrea vender tilbage til DR Ramasjang efter en pause på 13 år. Blandt andet for at modstå presset fra Disney. Og selv om hovedrolleindehaverne er henholdsvis 80 og 81 år gamle, er de stadig klar til at underholde danske børn.