Chris Rock har skudt med skarpt mod det amerikanske samfund med sin komik. Nu retter han skytset mod sig selv

Hovedrollen i ’Fargo’ er ifølge ham selv den bedste, han nogensinde har fået. Han skal se intimiderende ud, ikke imødekommende, som han plejer. Men Chris Rock har øvet sig i at springe ud, hvor han ikke kan bunde, siden han i 1980’erne besluttede sig for at stille sig op på en scene og fortælle jokes. Nu bliver han bare nødt til også at lære at svømme i land igen.

