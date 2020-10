Ingen havde hørt om dem før. Pludselig stod de med 14 mio. kroner og et filmhold i et socialt boligbyggeri på Vestegnen

»Det, der er lidt sjovt ved de områder derude«, siger Anders Ølholm, »er, at der rent arkitektonisk er et koncept i det. Det er beton, men meget gennemført med klare color schemes i skiltning og farven på bygningerne. Vi havde jo også brug for et interessant landskab, som disse betjente kunne bevæge sig rundt i, som både havde en labyrintisk følelse og noget foranderlighed. Vi ville gerne præsentere et lidt sammensat, kludetæppeagtigt sted, og derfor filmede vi også andre steder«.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind