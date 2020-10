Filmaktuelle Jørgen Leth: »Forfaldet kan ikke skjules

Jørgen Leth kan i en alder af 83 år ikke mærke noget guddommeligt, der prøver at trænge igennem til ham. Til gengæld har han lavet et dokumentarisk billeddigt med sin iPhone og startet sin egen skole. For at give plads til den store undren.