Hun har taget verden med storm: Netflix-serie om kvindeligt geni sætter det mandlige blik skakmat

’Dronninggambit’ gør et godt parti i sit portræt af en kvindelig skakmester. Samtidig giver Netflix-serien alle os håbefulde (dronninger) modet til at tro, at kongerne sagtens kan falde både på og uden for skakbrættet, skriver journalist og skakentusiast Filiz Yasar i dette essay om den hypede serie.