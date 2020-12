Streamingguide: Bortadopteret søn voldtager sin mor - og så er vi ligesom i gang med en ægte Kim Ki-duk-film

Nogle venter på vacciner, nogle venter på jul, andre venter på Netflix. Jeg venter spændt på finaleafsnittet af ’The Mandalorian’ 18. december på Disney+. I den seneste episode gik der god ’Mad Max: Fury Road’-actionstil i den (den kan i øvrigt ses på Netflix), og det er, som om serien bare bliver ved med at vokse sig større. Jeg er ikke sådan full blown religiøs ’Star Wars’-fan, bare én, der ser det hele, men det virker, som om Disney+ med deres nye streamingsatsning har øjet på ikke bare bolden, men verdensherredømmet. Det må virke spooky for de andre streamingtjenester, at Disney, Pixar, Marvel og Lucas Entertainments sager samles der.

Ellers er det HBO Nordics ’Your Honor’, der har grebet mig med sine to første episoder. Bryan- Walter White-Cranston spiller dommeren fra titlen, hvis søn kommer til at påkøre og dræbe en motorcykelkørende dreng, der viser sig at være søn af en brutal gangsterboss, og så går den vilde undvigelsesjagt. Det er stærkt iscenesat og har den samme ubehagelige, tvivlsomme moral, der også løb gennem ’Breaking Bad’ (Netflix) bare uden tid til spas. Den serie kommer jeg til at se færdig.