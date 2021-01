Her begraver børnene deres bamser, mens de vænner sig til livet efter tabet af mor, far, bror eller søster

’Good grief’ kan vel bedst oversættes, helt bogstaveligt, til ’den gode sorg’ og i overført betydning til ’herre Jemini!’ eller ’jøsses!’ og er et udbrud, en påkaldelse af himmelske kræfter. Og der er mere end et gran humor over det. Man kan næsten ikke sige det uden at vende det hvide ud af øjnene. Men der ligger også det i navnet, at sorg er noget naturligt og sundt.

