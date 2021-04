'Sex and the City', 'Venner' og 'Riget' får nyt liv på streamingtjenesterne. Men én serie kan ikke genoplives

Streamingtjenesterne genopliver i disse år en nærmest endeløs række af hedengangne tv-serier. For producenterne handler det om at trænge igennem på et overfyldt og ekstremt konkurrencepræget marked, og for forbrugerne handler det blandt andet om nostalgi og tryghed. Desuden: Hvorfor ’Beverly Hills 90210’ ikke kan rebootes.