Sidste års vindere på CPH:DOX foretrækker dokumentarer, der sætter gang i publikums tanker: »Da jeg så den første gang, følte jeg, at jeg var ved at blive kvalt bagefter«

For instruktørparret Estephan Wagner og Marianne Hougen-Moraga var det »ret syret« at vinde to priser ved CPH:DOX sidste år. Men det var også en blåstempling. Nu bliver de taget mere alvorligt, når de søger om midler til at lave den slags dokumentarfilm, som de bedst selv kan lide, og som præger deres lister over deres favoritdokumentarfilm nogensinde.