En film om plantenæring har især påvirket Christina Rosendahl: »Jeg så den i folkeskolen på 16 mm i en dansktime. Og min verden stod fucking stille«

»De fejl, de har lavet, er ikke værre end dem, vi alle laver«: Instruktørpar giver stemmer og ansigter til pædofile og forældre til skoleskydere

Over de seneste 10 år har Frida og Lasse Barkfors konfronteret os med de menneskelige sider af samfundets udstødte. Alligevel var det først under arbejdet med den CPH:DOX-aktuelle ’Raising a School Shooter’, at instruktørparret for alvor holdt op med at tro på straf.