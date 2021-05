Eksperter kalder Netflix-dokumentaren 'Seaspiracy' for nonsens. Kan vi overhovedet stole på dokumentarfilm?

CPH:DOX har fodret os med dokumentarfilm siden 21. april. Og i de seneste måneder og år har den ene dokumentarfilm efter den anden udløst hidsige diskussioner. Typisk med anklager om, at instruktøren fordrejer fakta. Om krigen i Afghanistan, beskyldninger om pædofili og senest en dansk hyldest til politikere i kamp for klimaet. Låner dokumentarfilm i virkeligheden troværdighed fra klassisk journalistik for så at agitere? Eller har nogle af os bare ikke forstået, hvad en dokumentarfilm er?