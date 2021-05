6 hjerter: Det her er nyere tids store film om kærlighed

Wong Kar-wais ’In the Mood for Love’ får repremiere. Få så den for 20 år siden, men den har siden fæstnet sig i filmhistorien som et af de helt store romantiske melodramaer. Det er en anderledes film, bygget af fragmenter og stemninger. Få film glider afsted som den og alligevel er hver del som et lille kunstværk i en film, der kunne blive ved for evigt. Film- og tv-redaktør Kristoffer Hegnsvad dykker ned i fragmenterne og giver 6 hjerter.