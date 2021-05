Den amerikanske instruktør Zack Snyder vender med ’Army of the Dead’ efter 17 år tilbage til zombierne, som også vandrede hvileløst gennem hans debut. I dette interview bad jeg ham derfor om at tage den helt store tur igennem alle sine ni film. Det blev blandt andet til en snak om at måtte sælge sin bil for at lave ’300’, om at lave en borgerrettighedsfilm, der foregår i en ugleverden, og om konstant at føle sig misforstået som en instruktør, der ikke har andet at byde på end action og special effects.

Film og tv

For Abonnenter

Læs Senere