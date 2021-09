Filmpriser: Oscarnomineret 'Star Wars'-stjerne rapper hovedprisen hjem i Odense

Oscarnominering med ’Sound of Metal og ’Star Wars’-rolle i ’Rogue One’. Det går meget godt for den britiske skuespiller Riz Ahmed, der nu også kan skrive vinder af Odense Film Festival 2021 (OFF21) på cv’et for sin rolle i Aneil Karias ’The Long Goodbye’, der lørdag aften vandt hovedprisen, OFF Grand Prix – HCA Award.

I kortfilmen, som Riz Ahmed også har skrevet, spiller han vel nærmest sig selv, en brite af pakistansk afstamning ved navn Riz, der under forberedelserne til et bryllup bliver overmandet af en nationalistisk lokal milits der trækker brune borgere ud af husene for at henrette mændene og internere kvinder og børn. Den dystopiske fiktion, der præsenteres skræmmende realistisk, udvikler sig fra charmerende familiedynamik til rædselsscenario på effektiv spilletid for derefter at blive til musikvideo med Riz Ahmeds egen lyrik.

Der var rullet rød løber ud til aften her i Odense. Prisuddelingen er finalen på Danmarks internationale festival for kortfilm, hvor vinderne automatisk modtager en billet til oscarshortlisten, og der sættes også navn på de danske film, der nomineres til årets Robert for bedste kortfilm. De fem Robert-nominerede film er: ’Buff cops’ af Camilla Kaufmann, ’Det er så yndigt’ af Svend Colding, ’Inherent’ af Nicolai G. H. Johansen, ’Vilde Sind’ af Hannah Elbke og ’Amourteur’ af Sylvia Le Fanu.