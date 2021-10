Kommentar: 8 timer lang film giver guldstøv i hjernecellerne

De første fem minutter af Tsai Ming-Liangs film ’Days’, som vises i CAFx’ filmprogram, ser man en mand sidde helt stille. Kameraet bevæger sig ikke, manden bevæger sig ikke. Der er lyden af et tog i det fjerne og regnen udenfor, men han sidder helt stille og kigger ud ad vinduet, og vi kigger på ham.

Det er en ægte slow cinema-åbning, komplet i sin negation af narrativ og handling og med sin insisteren på at arbejde med rummet og tiden fremfor en fremadskridende historie. For efter noget tid med det tilsyneladende statiske billede begynder øjet at vandre rundt i de to rum, der er stillet til rådighed, først billedet foran os: hvert eneste hjørne af det, og så til sidst ind i tankens rum, der sættes fri via langsommeligheden.