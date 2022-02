Nikolaj Coster-Waldau er tilbage med sit største projekt siden 'Game of Thrones'. Og det var dronning Margrethe, som gav ham ideen

En af dansk films største internationale skuespillere har skrevet sit første manuskript i årevis. Nikolaj Coster-Waldau vender hjem til Danmark og sit elskede Grønland med et polardrama om to mænd på indlandsisen, der tvinges til at blive venner og arbejde sammen.