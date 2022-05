Red Rocket

Kilde: UIP

Den amerikanske drøm dingler mellem benene på den fallerede pornoskuespiller Mikey, der vender tilbage til sin hjemby i Texas, da hans filmkarriere er stagneret i Las Vegas. Han får hustlet sig til husly hos sin eks, der bor sammen med sin tandløse mor. Man skulle tro, at Mikey nu var en slagen mand, men der er ikke noget, der kan slå den ukuelige optimist og drømmer ud, og han bygger nye luftkasteller, da han møder den unge pige Strawberry. Man kan jo, hvad man vil, ikke?

Sean Baker, der tidligere har lavet den bodilvindende ’The Florida Project’ og ’Tangerine’, har et særligt skarpt blik for den amerikanske underklasse, som han giver en stemme i sine oprigtige og denne gang meget morsomme Americana-film.

Red Rocket. Biografpremiere 2. juni

Lightyear

Kilde: Walt Disney Pictures

Legetøjsastronauten Buzz Lightyear var en af de karakterer, der fik Pixars sensationelle ’Toy Story’ til at nå helt nye højder i 1995. Filmen var den første fuldt computeranimerede film, men det var ikke kun de tekniske landvindinger, der sikrede den en stor plads i filmhistorien, det var også den charmerende og relaterbare historie om legetøjets kamp for en plads i drengen Anders’ univers, der fik publikum til at strømme til.

Cowboydukken Woody var drengeværelsets store helt, indtil den nye Space Ranger kom til og indstillede laserblikket »mod det uendelige univers«, Buzz Lightyears signaturreplik.

Efter fire ’Toy Story’-film kommer nu en ny animationsfilm, der fortæller historien om den ’virkelige’ Lightyear, der inspirerede legetøjsfiguren. Rumhelten bliver sendt 4,2 millioner lysår ud i rummet, hvor han nu skal overleve på en fjendtlig planet.

Lightyear. Biografpremiere 16. juni

Verdens værste menneske

Kilde: Camera Film

Afslutningen på Joachim Triers Oslo-trilogi, der også består af ’Reprise’ og ’Oslo, 31. august’, er en smuk ode til såvel Norges hovedstad som den unge voksengeneration, han selv tilhører, der både vil blæse og have mel i munden.

Julie bor sammen med sin kæreste, Aksel (stortalentet Anders Danielsen Lie), da hun møder den charmerende Eivind. Julie har svært ved at sige nej til det gode i livet, såsom kærlighed og flirt, og hvorfor skal hun egentlig hele tiden tage så mange fornuftige valg?

Renate Reinsve, der spiller Julie, vandt Bedste skuespillerinde-palmen i Cannes sidste år for sin præstation.

Verdens værste menneske. Biografpremiere 16. juni

Elvis

Trailer til 'Elvis'. Kilde: Warner Bros.

Glimmer og glamour-instruktøren, australske Baz Luhrmann er trukket i sine blue suede shoes og har lavet en film om sangeren, der næppe behøver nogen introduktion.

»Vi er to ensomme børn, der rækker ud mod evigheden«, siger Elvis’ manager, Colonel Tom Parker, der spiller en afgørende rolle i filmen.

Det er Tom Hanks, forklædt og makeuppet til ukendelighed, der indtager rollen som manageren, der ifølge sit eget udsagn ikke vidste noget om musik, men til gengæld kunne spotte, når noget stort var under opsejling. Og det var det, da Elvis begyndte at optræde med sit svingende underliv.

Elvis. Biografpremiere 23. juni

Playground

Kilde: Angel Films

»Man skal være lavet af sten for ikke at blive revet med af 7-årige Noras brave kamp for at redde sin lidt ældre bror fra den mobning, han selv har været med til at starte«, skrev CPH:PIX, da de viste belgiske Laura Wandels debutfilm.

’Playground’ handler om børns grusomhed og forældresvigt, men også om søskendekærlighed og loyalitet. Filmen vandt kritikerprisen, da den var udtaget til sidekonkurrencen Un Certain Regard i Cannes i 2021, og det er den af månedens film, jeg ser mest frem til at se, dog iblandet en vis frygt for, at den kommer til at slå splinter af mit hjerte.

Playground. Biografpremiere 23. juni

Memoria

Kilde: Camera Film

Nogle film kræver en helt særlig tålmodighed. Det er sådanne film, der bliver lavet af thailandske Apichatpong Weerasethakul, der vandt Guldpalmen i Cannes i 2010 for ’Onkel Bonmee’.

Det er første gang siden da, at man nu kan se endnu en af hans film i de danske biografer, nemlig den hypnotisk smukke ’Memoria’ med Tilda Swinton i hovedrollen. Filmen, der vandt Juryens pris sidste år i Cannes, er en film, der skal høres, lige så meget som den skal ses. Den handler nemlig om en kvinde, der går på jagt efter en helt bestemt lyd, der vækker hende en morgen i Bogotá, hvor hun er på besøg hos sin søster. Det er et sanseligt stykke slow cinema.

Memoria. Biografpremiere 30. juni

Minions 2: Historien om Gru

Kilde: UIP

Det er ikke kun Disney/Pixar, der går tilbage i tiden for at lave en spin-off på en allerede succesrig animationsserie.

Også selskabet Illumination vender blikket mod fortiden for at fortælle historien om, hvordan Gru, den aspirerende superskurk fra ’Grusomme mig’-filmene, egentlig blev, som han blev.

Vi er i 1970’erne, hvor alle de små gule Minions-hjælpere kalder Gru for Miniboss – noget, han hader. Men Gru er faktisk en lille prut med store drømme om at blive optaget i superskurkegruppen ’The Vicious 6’. Traileren fik mig til at grine højt og længe (pinligt længe, hvis man spørger min 11-årige biografdate) og lover lige så meget spas og ballade som de tidligere film.

Minions 2: Historien om Gru. Biografpremiere 30. juni