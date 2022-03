Instruktør: Jeg bliver alligevel chokeret, når jeg ser det i klip efter klip i nyere film

Mens mænd på film traditionelt indtager rollen som handlende subjekt, er kvinder siden filmens fødsel blevet reduceret til seksuelle objekter til skue for det mandlige blik – som man ikke nødvendigvis skal være mand for at reproducere. Det argumenterer den amerikanske feministiske instruktør Nina Menkes for i sin nye dokumentaressayfilm, ’Brainwashed: Sex, Camera, Power’, som bliver vist på årets CPH:DOX.

