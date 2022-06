»Jeg kan godt drømme om at tage min gamle punklæderjakke på og vrænge, at jeg da er ligeglad. Men det er jeg ikke«

Kan mænd i 40’erne skrive en film om en kvinde i 30’erne? Joachim Triers Cannes-vinder ’Verdens værste menneske’ har efterladt folk forheksede og forelskede verden over. Og undrende. Selv afviser instruktøren, at han har lavet en ’kvindefilm’. Men indrømmer også gerne, at køn spiller en rolle i filmen.