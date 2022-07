Det var næsten umuligt at komme gennem den 4 timer lange sæsonfinale af 'Stranger Things'

Sådan har jeg det også efter at have set maratonfinalen på to afsnit af fjerde sæson af Netflix’ kæmpehit ’Stranger Things’. Det var som at se en stædig gamer nægte at give op, mens hans kamp mod monstret blev ved at ende i game over og tilbage til start. Den samme bane igen og igen. Hvis ’Stranger Things’ var et computerspil, ville jeg gå på YouTube for at finde en walk through, der kunne vise mig vejen til next level.