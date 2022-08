Yes, det her føles som 'Game of Thrones'. Tilstanden er tilbage!

Hvis man har savnet den fænomenale fantasyserie ’Game of Thrones’, kan man godt glæde sig til dens prequel ’House of the Dragon’. Det er som at blive katapulteret tilbage til Westeros mellem soft porn, kvalmende vold og sitrende intriger og med drager om ørerne på én.