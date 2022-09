2 hjerter: Tv-historiens dyreste serie føles som amatørteater

Med historiens dyreste tv-serie vil Amazon levere et nyrestød til de andre streaminggiganter. Over fem sæsoner skal vi følge elver og hobbitter i ’The Lord of the Rings: The Rings of Power’, men efter to afsnit starter den hysterisk hypede saga som en kolossal skuffelse.