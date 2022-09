Trier finder nye lag af dumhed og ondskab i Rigets fundament

Den længe ventede tredje sæson af ’Riget’ har netop haft premiere på filmfestivalen i Venedig. Kristoffer Hegnsvad er begejstret over et sprælsk og skælmsk værk, der dog mere er for referenceglade fans end for nytilkomne. Eller for den sags skyld for dem, der håbede på et livsomvæltende værk på første sæsons niveau.