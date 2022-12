Kim Skotte: Der er tre gode grunde til, at denne film lykkes

Men braget er ikke et ægte brag. Det er braget som trope. Sammenstødet som sproglig figur og braget udlagt intellektuelt. Det, vi er vidner til, er ikke smadrede biler, men en forelæsning om bilsammenstød på film som et udtryk for ærkeamerikansk tro på vitalisme, fremtiden og en fortsat uskyldig destruktion af forbrugsgenstande. En slags hyperoptimistsik forbrugerisme in extremis.