Politikens anmeldere: Her er årets bedste danske film

Sidste år gav vi op på at inkludere et fiktionsværk på listen over årets bedste danske film. Det gjorde vi til dels, fordi fiktionsfilmene i 2021 savnede topniveau, og det burde markeres, men primært fordi dokumentarfilmene var så stærke, at de dominerede året. Og fordi det efter tyve års dokumentargenreudvikling i Danmark ikke længere giver mening at se dem kvalitetsmæssigt forskelligt fra fiktionsfilm. Film er film.

