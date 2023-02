Niels Hausgaard: »Hvordan kunne du lave så langsom en film? Det er kraftedeme vildt«

Hun havde boet i udlandet flere år og var vendt hjem til Vendsyssel, hvor hun begyndte at se livet omkring sig i billeder og scener. Så cyklede hun over til Niels Hausgaard med kage og præsenterede ham for et stort projekt med lokalt produceret spillefilm, lokale medvirkende og gallapremiere for 60 symfonikere i Musikkens Hus i Aalborg. Vi får se, tænkte han. Nu kan alle få at se: Vendsyssel-filmen vises på DR.