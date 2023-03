20 film som Politikens anmeldere glæder sig til

Så er der festival. Over 200 spritnye film vises på 12 dage på CPH:DOX. Politikens film- og tv-redaktion har kigget programmet igennem og deler her 20 film, som de særligt glæder sig til at se på årets udgave af den store dokumentarfilmfestival.