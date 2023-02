Historisk film er blandt favoritterne i Berlin: »Det er en svær opgave at omsætte erotiske scener fra litteratur til film. Vores tid er på den måde alt andet end fri«

Der er total tysk dominans på dette års Berlinale, som slutter i dag med uddeling af priserne. Det har før været en effektiv formular for tyske filmskabere at søge i historien, men nu har de også held med at dykke ned i litteraturen.