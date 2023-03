»Det tager kun en læge 15 minutter at fjerne grå stær«, siger psykiateren Jamal i den franske dokumentar ’On the Edge’, hvor vi følger ham i et opslidende forsøg på at ændre et offentligt psykiatrisk hospital indefra.

»Men det, jeg laver, kan ikke forudsiges i tid«, fortsætter han. »Jeg ved ikke, hvor længe det tager mig at knytte et bånd til en patient«.

»Det kan tage en time bare at læse deres journal!«.

Hvor længe skal det tage at forstå et menneske med en psykisk lidelse? En enkelt konsultation hos en psykiater, to timer på en café for en ven, et halvt liv for en pårørende? Tiden er en faktor, fordi tålmodigheden er en faktor.

On the Edge. Instr.: Nicolas Peduzzi. Frankrig, 2023. 93 minutter. Vises på CPH:DOX. Se spilletider på cphdox.dk

Samfundssystemet er særligt utålmodigt. Der afsættes for få resurser til behandling og opfølgning. Den psykiske lidelse er et problem for systemets logik, patienten er persona non grata, og vi hælder mod hurtige diagnoser og ud af vagten, så vi kan komme videre.

En fysisk lidelse er håndgribelig, et synligt problem, vi kan forholde os til. Det psykiske problem er usynligt, svært afkodeligt og derfor nemt at misforstå, stigmatisere og fortrænge.

Vi kender problemet herhjemme i den politiske debat om utilstrækkelige resurser til det psykologiske og psykiatrisk behandlingsvæsen. Det er ikke kun et nationalt, men et grundlæggende problem i vestlige samfund designet til fremdrift.

SØG HJÆLP Hvis du har tanker om selvmord Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, kan Livslinien kontaktes på telefon 70 201 201 eller via livslinien.dk. Er du akut selvmordstruet, skal du kontakte 112.

Så ’On the Edge’ er relevant langt ud over Frankrigs grænser. Og den rammer hårdt og lige på kornet. Det er en af den slags dokumentarer, der både er ekstremt vigtig og fremragende forløst som filmkunst.

Og det skyldes først og fremmest hovedpersonen Jamal med det kirurgisk skarpe blik på systemet, hans fintunede humanistiske sensibilitet, hans ubegribelige modstandsdygtighed og hans analytiske klarsyn over komplekse problemstillinger midt i kaotiske tilstande.

»Jeg kæmper mod en logik, der ikke kan kvantificere det, jeg laver (...) En logik, der ikke værdsætter det, jeg laver«.

Han er en anormalitet, der ikke kan indfanges af systemet. Og et menneske, der ikke kan indfanges i et stift filmsprog.

Kameraet må freestyle i hælene på Jamals zigzaggende, snurrende, accelererende forhindringsløb i de trange hospitalskorridorer. Dagligdagens rytmer veksler ujævnt mellem stuegangens staccato og kaffepausernes stilstand, mellem handling og refleksion, akutte medicineringer og opfølgende samtaler, fiksering og kærlig afsked.

Enhver instruktør må vare sig for ikke at strømline en så flimrende narrativ. Enhver kameravinkel og klipning, enhver fortællende redigering er i fare for at tjene en systematiserende logik, der tilpasser motivet, så vi kan placere det i en ramme og komme videre.

Men som instruktør er Nicolas Peduzzi adræt til stede i denne ustabile verden, observant i forhold til væsentlige fakta og sensibel over for tvetydighedernes vigtighed. Og han orkestrerer kompleksiteten så musikalsk, at ’On the Edge’ bliver en organisk helhed af stumper og stykker, der kan løsne vores blik på en verden, vi ellers så lydigt formår at lukke porten til.

Vi er alle skrøbelige

Filmens indledende billeder af hospitalet udefra placerer os øjeblikkeligt som ydre betragtere af en karantænezone. Et ydre trappesystem er beklædt med trådhegn, der beskytter patienterne mod selvmordsforsøg, men som også er en membran, der beskytter os mod dem.

Så et klip ind til en korridor, hvor en portør er på vej til en modtagestue for at komme imellem en fikseret patient og kampklædte politibetjente. Underlægningsmusikken af forvrænget techno slår i takt med travlheden omkring ham, samtidig med at beatet lyder som noget fra en ødelagt højttaler. Som en uophørlig kværnen i en knækket psyke.

Vi er kastet ind, nådesløst og uden beskyttende filter.

Stillbillederne bruges også til at låse det enkelte menneske fast som et motiv i behandlingssystemet. Som patienter uden ansigt. Foto: Foto: CPH:DOX

Så allerede ved første møde med Jamal føler man sig en smule betrygget. Han har haft en lortedag og er ikke i humør til besværlige betjente: »Hvis de bliver sure, smider jeg dem ud«.

Midt i tumulten må han foretage en lyndiagnose for at forklare patientens aggressive adfærd. Der er tale om et falsk selvmordsforsøg, skønner han, men kræver tid til at få patienten beroliget og lære ham bedre at kende.

Beatet lyder som noget fra en ødelagt højttaler. Som en uophørlig kværnen i en knækket psyke

Politiet kræver handling, men Jamal sætter sig imellem. Systemet skal som altid holdes på afstand her på hospitalet, for at han kan få ro til at se det menneske, som han insisterer på, er en ligeværdig medborger i det samfund, der så gerne vil ekskludere ham eller hende. Et knækket menneske, men ikke mindre menneske end en patient med en brækket hofte.

Som han senere i filmen siger til en udslidt praktikant, der har svært ved ikke at lade sig påvirke emotionelt af arbejdet:

»Ja, der er helt sikkert en identifikationsproces (...). Man indser, at vi alle har den samme skrøbelighed, som vi kan identificere os med«.

Alene i narrenes skib

Også i samtaler med patienter perspektiverer han til overordnede problemer i skellet mellem de ’normale’ og de ’skøre’. For at give dem et andet blik på sig selv end samfundets stigmatisering, som de har internaliseret. Til en ung kvinde fortæller han om Hieronymus Boschs maleri ’Narrenes skib’: »Tilbage i historien blev de skøre ikke behandlet på hospitaler, men sendt væk på skibe«.

Han ville fortælle hende, at nu, hvor hun skulle forlade hospitalet, var det vigtigt, at hun lod sig omgive af mennesker i stedet for at lade sig skibe væk. Et par minutter præciserer han sin pointe til kameraet og filmens instruktør:

»Landsbytossen i et lille samfund fik opmærksomhed, folk tog sig af ham. Men at bo i storbyen giver en risiko for at udvikle psykiske sygdomme (...) Det urbane miljø, som er så gennemtænkt og rationaliseret til at få folk til at tænke positivt og være produktive, ekskluderer tossen, fordi han ikke er produktiv. Han er ineffektiv. Og han koster penge. Så vi placerer ham på en institution for at ’behandle’ ham«.

Filmen igennem lader instruktør Nicolas Peduzzi det rastløse forløb bryde af sorthvide stillbilleder af patienterne. Billeder, der tager dem ud af sammenhæng og viser dem som mennesker i stedet for patienter. Det flimrer lidt i hjernen, hver gang man ser det. Foto: Foto: CPH:DOX

Jamal er ikke modstander af medicinering og videnskab. Det er det kulturelt nedarvede syn på den gale, den automatiserede eksklusion og i sidste ende de deraf følgende begrænsede resurser til »psykosocial rehabilitering«, han kæmper imod. Ikke mindst de manglende resurser til at reintegrere dem i samfundet, når de forlader hospitalet, så de ikke efterlades alene i narrenes skib.

Selv de pårørende kan være en del af problemet

Selv de pårørende kan være en del af problemet, når de kræver handling fra et indlagt familiemedlem, der har udsat dem for opslidende bekymring i al for lang tid. Også her må Jamal forsøge at udvide perspektivet, mens han samtidig skal forsøge at sætte sig i deres sted. Hans identifikationer skal være synkront i sync med flere modsatrettede indstillinger på samme tid.

Som da en vred søster til en pige, der er sprunget ud foran et tog og nu har fået amputeret begge ben og den ene underarm, siger, at hun ikke vil besøge hende, hvis ikke hun giver »vidunderlige og smukke beviser på, at hun er i stand til ikke at gøre noget dumt i løbet af mindst seks måneder«.

Fakta Selvmord i Frankrig Frankrig har den ottendehøjeste selvmordsrate blandt EU’s 27 medlemslande med 13,5 selvmord per 100.000 indbyggere over 15 år. Kun overgået af Belgien blandt de vesteuropæiske lande. (2020) Tal fra Santé Publique France (SPF, den franske sundhedsstyrelse) viser, at der har været en markant stigning i antallet af selvmord og selvmordstanker blandt børn og unge mellem 11 og 24 år siden slutningen af 2020. Kilder: Eurostat, Le Monde

Man forstår godt hendes vrede, og det gør Jamal også, men forklarer hende, at det ikke er hendes søsters egen skyld. Hun var blevet fejlmedicineret.

Han forsøger at ændre samtalerne, også i rapporter til dommere, hvor stigmatiserende ord skal gradbøjes, så kriminelle kan blive forstået ud fra andre semiotikker end kriminologiens.

Heroisk og medskyldig

Men spørgsmålet er, om man overhovedet kan forstå de psykiske lidelser tilstrækkeligt. »Nogle ting er uden for vores forståelse«, siger han med stadig større rande under øjnene.

Nogle gange er samtaler ikke nok. Medicin kan være nødvendigt og er det ofte, særligt på et fortravlet hospital. Andre gange er fysisk magt den eneste mulighed, når en patient skal spændes fast for at blive beroliget. Jamal har det tydeligvis svært i de situationer og ser opgivende ud, da en patient råber: »Jeg skal ikke bindes fast. Det er min krop!«. Jamal er enig, men hvad skal han gøre i situationen?

Man forstår ikke, at han kan holde hovedet koldt og empatien så varmblodig i de svimlende labyrintiske forløb, han løber igennem hver dag. Til sidst bliver hans rygsmerter da også voldsomme, og han får en tendens til at glemme detaljer om patienternes baggrund.

Ved at knokle videre trods tiltagende nedskæringer er de måske med til at konsolidere systemet

Samtidig begynder han at tvivle på hele missionen om at disrupte den offentlige psykiatri indefra. Under en kort pause med portøren, der nu selv er psykisk knækket, går det op for dem, at de ved at knokle videre trods tiltagende nedskæringer måske er med til at konsolidere systemet. Deres idealisme bliver systemets drivkraft.

»Bliver vi ikke medskyldige?«, spørger Jamal og føler skyld over at være med til at opretholde et hospitalsvæsen, hvor folk bliver indlagt og dør på grund af manglende resurser.

Senere er der da også en af de patienter, han har været tættest på, der begår selvmord kort tid efter udskrivning.

Men hvis det ikke havde været for Jamal, havde man ikke set patienterne smile, grine og tale sammen, når de øvede teater i en spartansk iscenesat ’Romeo og Julie’, hvor de genkender følelse af kærlighed, kys og tragedie i den almenmenneskelige dimension, som Jamal vil integrere dem i.

Det er rørende scener, men ikke konkluderende som en katarsis. ’On the Edge’ er svimlende og uforløst, men det havde den ikke været uden Jamal. Så var den sluttet med en historie om, hvordan systemet altid vinder – i en uretfærdig verden, vi for længst har fundet os til rette i.