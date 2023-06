Filminstruktør: »Hvis du ikke har empati og er villig til at gøre hvad som helst, er der større chance for, at du får succes«

Kristoffer Borgli har bygget en karriere ud af at undersøge jagten på anerkendelse og den manipulation, der er nødvendig for at få den. Selv er han blevet skudt på film og har faket gangbesvær for at få opmærksomhed. Nu har den norske filminstruktør lavet en film om vores sidste »bastion af behov«.