Danmarkshistoriens dummeste svin?: To historikere dissekerer myterne om Christian II

For nogle var Christian II ondskaben selv, for andre en fremsynet renæssancemand. Sikkert er det, at hans liv var spækket med drama. Hele to historikere er aktuelle med hver sin bog om den sagnomspundne konge, og vi satte dem stævne til en snak om, hvem han egentlig var, og hvorfor han er relevant den dag i dag.