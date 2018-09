Påskeøen eller Stonehenge? Folk valfarter til Lolland for at se tre mænds forsøg på at lave Danmarks største kunstværk. Nu er de halvvejs

Gunner Møller Pedersen, der oprindelig skulle komponere musikken, er ikke længere med. Amerikanske Wayne Siegel har i stedet påtaget sig den rolle.

»I 1200-tallet og 1300-tallet var Lolland langt fremme, hvad angår kirkebyggeri og handel. Siden har vi været lidt nede«, siger Jon Krabbe.

Han peger op mod værket på bakken.

»Men det her, det er symbolet på, at Lolland er på vej op igen«.

Vi lunter videre uden at sige det store.

For et øjeblik siden parkerede vi i Kragenæs og begyndte at begive os op mod kunstværket sammen med Jon Krabbe.

»Egentlig kan man godt køre ad en bagvej, men alle, der kan, bør gå til Dodekalitten gennem skoven. Så får man sjælen med«, siger han.

Hans udtale er meget korrekt og bærer præg af hans titler som godsejer, kammerherre og hofjægermester, men har ikke tabt Lollands musik.

»Dodekalitten er ikke et kunstværk, der skal ses fra et nedrullet vindue. Der er enkelte, der har klaget over, at de ikke bare kan køre op og tage et billede. Jeg forstår det ikke. Jeg er også ved at få fnat af alle de japanere inde på Amalienborg Slotsplads, der står bag deres skærme og fotograferer noget, de sikkert aldrig kommer til at se på igen. Det er jo ikke at opleve. Det her skal opleves«.

Først går man gennem skoven og så ud på markerne med Smålandshavet på venstre side og marker, så langt man kan se. Det er det område, man på egnen kalder De Lollandske Alper. Med det mener de, at her ikke er komplet fladt. Oppe ved stenene er det svært at høre værkets musik for kranernes brummen. Der ligger en orange løkke om halsen på skulpturen, der bærer navnet ’L’nir’. Det er den fjerde færdiggjorte sten i skulpturgruppen. Den har været en tur i Sverige på udlån. Nu skal den stilles op, inden kraner og blokvogne kører hjem til Thomas Kadziola og henter den skulptur, han har arbejdet på i et år. Den skal afsløres 30. september.

Thomas Kadziola (tv.) arbejder med skulpturerne på sin gård på Lolland, hvor træer og græs er farvet hvide af granitstøv. Bestyrelsesformand Jon Krabbe (i midten), står for at skaffe penge. Blandt andet har en lang række lokale doneret 25.000 kroner. Torben Skab (th.) er også med i bestyrelsen og står med sit kranfirma blandt andet for den tunge logistik. Foto: Therese Jægtvik

Arbejdet foregår stille og kirurgisk. Den 45 tons tunge skulptur letter fra blokvognen og roterer i et langt svæv, der ligner noget, man ellers ville se i balletten. Stenens hullede ankerplade glider lydløst ned over boltene, der skal holde den på plads. Med en hakkende lyd fra en skruemaskine bliver den monteret, og den orange strik løsnet.

»Jeg skal huske at give Torben nogle klokker med fedt, jeg har skaffet. De skal over møtrikkerne, inden der kommer jord over. Så kan de også løsnes om 1.000 år«, siger Jon Krabbe uden selv at notere sig prægnansen i at tænke værket ind i et tusindårsperspektiv.

Dodekalitten er ikke bare et værk.

Kunstneren Thomas Kadziola arbejder året rundt for at nå det. Den 11. skulptur står hjemme foran hans gård, hvor han det næste år skal give den liv og karakter.

Det er et vartegn. Og folkene bag laver ikke sjov, når de siger, at det er et værk til den kommende tid. Når først de 12 stenstøtter står der og kigger på hinanden, skal de ingen steder. De skal bare være. Vokse i ét med landskabet. Og det skal de blive ved med. Også den dag, der ikke er nogen, der længere tænker på godsejer Jon Krabbe, billedhugger Thomas Kadziola, entreprenør Torben Skab, og hvem der nu ellers har været med.

Mere end bare på røven

Torben Skab har sat sig på en af de flade sten, der ligger foran hver skulptur. De er udhulet, så der kan ligge en højttaler indeni. Skab har hentet et fotoalbum i sin firehjulstrækker.

Han har været med, siden ideen om Dodekalitten opstod. Tidligere havde han også arbejdet sammen med Thomas Kadziola. Skab er en af Lollands entreprenante sønner. Typen, der får ting til at ske. Det er også ham, der ejer kranerne, der flytter de store skulpturer.

Vi skal være ærlige og sige, at vi har været lidt længe om at vågne op Bestyrelsesmedlem Torben Skab om Lollands genrejsning

»Det er jo meget sjovt at få sådan et projekt på Lolland. Så vi kommer lidt på landkortet«, siger han.

Sjovt bliver til ’sjavt’. Også til ’å’ og op til ’ap’. Der er en venlig og stolt bund i stemmen, når han bladrer i albummet. Mange af billederne er af kraner og blokvogne, der løfter sten. Eller af stenbrud.

»Til at starte med snakkede de jo meget om, at de skulle lave det kunstværk. På et tidspunkt sagde jeg, at nu skulle vi ikke snakke mere, men køre op og købe en sten«, siger han.

Der er allerede 11 sten i Dodekalitten. Den 12. skal gerne kommer fra Grønland. Jon Krabbe arbejder allerede på det.

Så det gjorde de. Pengene rejste de hurtigt og lokalt. Materiellet havde Torben Skab. Det har han stadigvæk, og ifølge Thomas Kadziola kan det hele kun løbe rundt, fordi entreprenøren er venlig med priserne. Han er også selv en del af bestyrelsen.

»Når jeg er til noget familiehalløj, vil alle jo høre om den Dodekalit. Så nu har jeg lavet sådan et album«, siger han.

Svaret på mange af spørgsmålene lyder sådan her:

Dodekalit er græsk og betyder 12 sten.

Stenene vejer 25-50 tons hver.

De er 7-9 meter høje (i den oprindelige plan skulle de kun være 6 meter høje).

Thomas Kadziola bruger et år på at hugge en blok, så den bliver til en skulptur (selv om han oprindelig havde planlagt to år til hver).

Efter planen skal Dodekalitten stå færdig i 2025, men hvem ved.

Det er seks år siden, de hentede den første sten. Opførelsen af skulpturkredsen er planlagt til at vare 12 år. Med afsløring af et nyt ansigt om året. Om de når det, er ikke sikkert. Men indtil nu har de skaffet de 11 sten. Den sidste har de god tid til at få hjem, men den er også lidt mere kringlet. De drømmer nemlig om, at den skal komme fra Grønland.

Fra i morgen, 30. september, kan man se de 10 af dem stillet op på højen ved Kragenæs.

Den 11. står hjemme foran Thomas Kadziolas gård, hvor han det næste år skal give den liv og karakter.

»Alt kan lade sig gøre hernede«, siger Thomas Kadziola, der er kommet til og har sat sig på stenen:

»Og jeg ved ikke, om du har bemærket det, men man hører ret meget om Lolland lige nu. Der er sådan en lollandsk bølge. Madproducenter, alt muligt. Vi er så meget på røven, at vi er nødt til at gøre et eller andet. Det er altid de steder, det store opstår. Vi gider ikke være dem, alle tænker på som bunden«.

»Men vi skal være ærlige og sige, at vi har været lidt længe om at vågne op. Det har vi. Jeg tror, det der ’På røven i Nakskov’ var en øjenåbner. Og en årsag til at sige, at så står det heller ikke værre til«, siger Torben Skab.

’På røven i Nakskov’ var et tv-program, der viste en række familier, der levede i armod i Nakskov, og som skabte stor furore. Det har også skabt en bølge på Lolland af folk, der gerne vil vise, hvad Lolland står for ud over det.

Skab siger, at der var lidt modvilje mod projektet til at begynde med. Eller måske ikke ligefrem modvilje, men at de andre lokale troede ikke på det. At det nok bare var noget mere snak.

»Men da vi så fik de første sten op, så kom opbakningen«.

Derfor har det også være vigtigt for gruppen bag hurtigt at få sat nogle sten op. Også selv om de kun er groft tilhuggede. Det giver følelsen af at stå inde i kredsen af skulpturer. I det »tempel«, som kunstneren kalder det. Det giver en glans af, hvad det hele ender med at blive. Man føler den energi, der er i at stå omgivet af så store sten.

Der kommer en ældre herre gående forbi med en godt brugt hund.

»Nu er I vel ikke bange«, siger han.

Den er uden snor, men ser træt og stivbenet ud.

»Den har vist kendt farligere tider«, siger Thomas Kadziola.

»Ja, den er 16 år gammel. Vi går op til den der Dodekalit hver dag, så den kan få noget motion. Og så jeg kan. Jeg er jo heller ikke helt ung længere«, siger hundelufteren og går videre.

Foto: Therese Jægtvik

»Folk tager virkelig ejerskab. Så meget, at da Torben tillod sig at støbe nye sokler i pinsen, brokkede folk sig, fordi de skulle de op og se det. Jeg måtte jo prøve at forklare, at vi aldrig havde prøvet at lave en Dodekalit før, så folk måtte være lidt overbærende«, siger Kadziola.

Der kommer en gruppe mere gående. De skal lige sludre lidt med kunstneren.

»Jeg tror også, det handler om, at vi har haft så mange mennesker på besøg hernede. Og der er ikke nogen, der betaler en krone for at komme ind og se det. Og når det er gratis, ja, så er det også mig«, siger Torben Skab.

Kunstværket er betalt af fonde, bidrag fra kommunen og donationer. Blandt andet fra mange, mange lokale. Jon Krabbe og den øvrige bestyrelse, der arbejder gratis, er halvvejs med finansieringen, hvilket, siger han, passer meget godt med, at de er halvvejs i projektet.

»Det er sjovt at komme ud til folk og tale med dem om donationer. Nogle siger selvfølgelig nej, men mange lytter i fem minutter, og så giver de 25.000 kroner«, siger Jon Krabbe.

»Og da Venstre holdt møde hernede ...«, siger Kadziola.

»Det var landsmøde«, supplerer Skab.

»Der havde de et oplæg, der hed noget med ungdomskriminalitet. Men de brugte altså Dodekalitten som baggrundsbillede. Det var der nogen, der havde lagt ud på Facebook. Det syntes jeg alligevel ikke, vi havde del i«.

»De her laver jo ikke så mange ulykker«, siger Torben Skab og peger op.

»TV Øst kalder den jo konsekvent for Lollands vartegn«, siger Kadziola.

Der er ingen tvivl om den lokale stolthed, de siger det endda selv. Der er ingen falsk beskedenhed. De ved, hvad de har lavet, de står ved det.

Seks år i pension

Thomas Kadziola bor med sin kæreste på en gård i Herritslev cirka 40 minutters kørsel sydøst for Dodekalitten. I alleen op mod huset er bladene hvide af et tyndt lag støv. Det samme er græsset og hækken ind mod haven.

På en støbt plads ved siden af den ene længe står den skulptur, Kadziola har været i gang med det seneste år. Den, der skal sættes op nu. På græsset ved siden af ligger den sten, han skal arbejde på bagefter. Han har allerede monteret ankerpladen, så kranerne kan montere den.