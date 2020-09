Søren Brostrøms stjernestatus blev tydelig på museumstur

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, gik i marts fra at være en ukendt læge og embedsmand til bare at være Søren, som fortalte os alle sammen, hvordan vi skulle forholde os til corona. Vi inviterede ham med på museum for at tale om kunst og sygdom og lidt om, hvordan det har været med alt postyret.