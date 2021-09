Der bor en brystsyg ung pige i os alle

Udstillingens sidste rum er lille og fortættet og tilbyder en form for konkluderende pointe omkring malerkunstens syge pigers skæbner: Enten overlevede de, eller også gik det dem som Astrid Brandes.



Eller som Elsa. Datter af kunstner Laurits Tuxen, foreviget i et lille privat maleri, som det nok aldrig nogensinde var tiltænkt, at den brede og store offentlighed skulle besigtige. Maleren har gengivet den afdøde datter som en lille glad engel i en kreds af jævnaldrende, fire år, der ser ud, som om de er fanget i deres unge alders kroppe på en alt for nuttet ønskeø. De er engle i himmelen, og ja klart, udstillingens titel med den noget dansk-top-agtige klang, ’Englens kys’, finder sit ekko i et værk som dette.

