Han vandt konkurrencen på slottet og har nu malet Mary: »Sådan noget sker kun i Danmark«

For seks år siden flyttede den spanske kunstmaler Jesús Herrera Martínez til København uden noget sted at udstille eller sælge sin kunst. Siden har han vundet Nordens største portrætkonkurrence og senest malet det officielle portræt af kronprinsessen. Hans kunst er et møde mellem renæssancens og barokkens mest kendte navne og den verden, vi lever i i dag.