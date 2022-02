Det var aldrig tænkt som museum. Det kan ses og mærkes

Maleriet til venstre af H.A. Brendekilde heddder 'Udslidt' og er et af de store numre på udstillingen af den faste samling på Kunstmuseum Brandts i Odense. Noget tyder på, at den mælkede udblænding i toppen af installationsfotografiet forsøger at skjule de meget lidt rene og rolige rum der omgiver kunsten.