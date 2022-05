Atommonstret er sluppet løs igen. Niels Bohr forsøgte at tøjle det, men for sent

Hvem havde troet, at vi igen skulle tale om atomtruslen? Og at atomkraft anskues som et godt alternativ til den russiske gas? En udstilling om Niels Bohr hylder forbindelserne mellem videnskaben og kunsten. Men mest af alt slipper den atommonstret løs.