Det er en lille sensation, der løber af stablen i Skagen

Det er en lille sensation, at man hen over sommeren kan se en række franske hovedværker i Skagen. Lige fra den mest slaskede salonkunst til et gedigent mesterværk af Claude Monet. Og så kan vi én gang for alle lære, at P.S. Krøyer intet har at gøre med impressionismen.