Der bygges til, og der bygges om, men fra gaden kan man hverken se hvor, hvordan eller hvor meget

24. september genåbner Det Kgl. Kunstmuseum i den belgiske by Antwerpen efter at have været lukket på grund af ombygning i hele 11 år. Politiken har besøgt museet før åbningen og kan konstatere, at ikke alle ombygninger kan ses udefra – og at det er en fordel at medbringe solbriller.