Den onde djævel på min skulder siger: Hvor fanden er kunsten?

Der er kollektivitet på skoleskemaet på den 15. udgave af megaudstillingen Documenta i Kassel. Anført af et en kunstnergruppe fra Jakarta er udstillingen en fejring af aktivismen og en fuckfinger til det kommercielle kunstmarked. Men behøver man sloganer og bannere for at forstå den slags kunst?