Anmelder: De siger, det er mit. Vores. Så hvorfor skal jeg betale for at se det?

Så ville der med al sandsynlighed også være et lidt større flow af nysgerrige folk på for eksempel det lokale kommunale tempel for samtidskunst i Københavns Kommune, Nikolaj Kunsthal. I hjertet af hovedstaden, i den bygning, som i fortiden i omkring to minutter var en kirke, vises for tiden noget af den kunst frem, som er i københavnernes fælles eje.