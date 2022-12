Byen skal være europæisk kulturhovedstad i 2025. Dybt inde i et depot gemmer den på en kunstskat, der har været skjult for offentligheden i tre årtier

I en bjergrig region i det tidligere Østtyskland puklede tusindvis af minearbejdere for det hemmelige selskab SDAG Wismut for at skaffe uran til Sovjetunionens atomvåben. Men selskabet opbyggede også en enestående kunstsamling, der tæller omkring 4.300 værker. Den bugner af minemotiver og socialistisk realisme, men har været gemt af vejen i årtier i Wismuts tidligere hovedkvarter i Chemnitz.