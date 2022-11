Forskere afslører hemmelighed om den danske mestermaler Hammershøi

På SMK er man i gang med at udforske 65 af Vilhelm Hammershøis malerier for at forsøge at løse gåden om hans metode, som man ved forbavsende lidt om. Der er intet gråt i gråt over kunstnerens palet, viser naturvidenskabelige undersøgelser, og faktisk forholder det helt sig modsat. »Det er virkelig interessant at se, hvor vild Hammershøi var i sit valg af farver«, siger en af forskerne i projektet, Annette Ortiz.